Минфин погасил почти все ОВГЗ в евро

Министерство финансов 26 ноября погасило облигации внутреннего госзайма на 417 млн евро (11 млрд грн в эквиваленте).

Об этом сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

«В результате ОВГЗ в евро на сегодняшний день почти нет в обращении, они погашены. Что делать дальше – продолжать выпускать гривневые, в дальнейшем уменьшая долю валюты в структуре заимствований?» – написал он в Facebook.

Напомним, что на аукционе 26 ноября Министерство финансов получило от продажи облигаций внутреннего государственного займа 2,38 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в прошлый раз.

Минфин снизил средневзвешенную ставку размещения четырехлетних ОВГЗ с 13,3% до 12,4% годовых благодаря высокому спросу.