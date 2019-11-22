Сколько криптовалюты украли с начала года

В этом году существенно возросло количество краж криптовалют. Убытки в январе-сентябре 2019-го оценивают в $4,4 млрд.

В прошлом году убытки оценивали в $1,7 млрд, передает Reuters.

Атаки мошенников преимущественно спланированы. Они придумывают способы, как взломать систему. Ведь криптовалюта не используется для получения прибыли, а просто лежит на счетах.

В 2019-м среди всех краж выделяют две самые масштабные. Первая – это схема финансовой пирамиды и сервис обмена PlusToken. Клиенты сервиса потеряли $2,9 млрд. Вторая – банкротство канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX после неожиданной смерти ее 30-летнего соучредителя и генерального директора. Только он знал пароль к оффлайновому кошельку биржи. Потери оценивают в $195 млн.

В то же время из 120 криптовалютных бирж только 35% площадок имеют высокий уровень защищенности. 41% бирж имеют средний уровень безопасности, а 24% – слабый. Кроме того, на 32% площадок доступна торговля анонимными криптовалютами.