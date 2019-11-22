В НАПК назвали сроки для сообщения о валютных счетах за рубежом

Субъекты декларирования должны в течение 10 дней сообщить об открытии ими и членами их семьи валютных счетов за границей.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Статья 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции» предусматривает дополнительные меры финансового контроля. В частности, в случае открытия субъектом декларирования или членом его семьи валютного счета в учреждении банка-нерезидента соответствующий субъект декларирования обязан в десятидневный срок письменно уведомить об этом Национальное агентство в установленном им порядке, с указанием номера счета и местонахождения банка-нерезидента», – заявил руководитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Игорь Степанов.

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Что это означает:

субъекты декларирования в 10-дневный срок должны письменно уведомить Национальное агентство об открытии ими или их несовершеннолетними детьми валютного счета в зарубежном банке;

такие обстоятельства возникают, в частности, при поступлении несовершеннолетних членов семьи субъектов декларирования в учебные заведения за пределами Украины.

В понимании Закона членом семьи является лицо, состоящее в браке с субъектом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона, и дети указанного субъекта до достижения ими совершеннолетия – независимо от совместного проживания с субъектом, а также любые лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке.