Снижение рейтинга Президента отражает отношение людей к распродаже госактивов - эксперт

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Массовая распродажа стратегических государственных предприятий, которая анонсирована ОП и правительством, не приведет к стабилизации экономической ситуации в стране. Более того, опыт прошлых лет показывает, что государство не получит от этого запланированных средств. Конечно, намерения превратить ГП в “украинский секонд-хенд” снижают рейтинг Президента.
Такое мнение в комментарии высказал сопредседатель общественной инициативы “Правое дело” Дмитрий Снегирев.
“Вообще массовая распродажа предприятий (“Укрспирт”,“Укрзализныця”, государственные банки и т.п. – ред.) вряд ли приведет к экономической стабилизации. Это решение вопроса одного года – пополнение казны за счет приватизационных моментов.
Но, как показывает практика, никогда планы по приватизации не выполнялись: предыдущие правительства, закладывали по 12-15 млрд от приватизации, по факту получали до миллиарда. Поэтому, у меня большие сомнения относительно поступлений в казну реальных средств от приватизации украинской экономики.
Более того, нестабильность политической ситуации пугает потенциального инвестора. А распродавать за бесценок – опускаться до уровня “секонд-хенда” в вопросе ключевых украинских предприятий – это не решение проблемы априори”, – сказал он.
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