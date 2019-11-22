Две транспортных компании успешно провели испытание работы судна на биотопливе

Компании CMA CGM и IKEA Transport & Logistics Services успешно провели испытание работы судна на биотопливе. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на на PortNews.

Биотопливо использовалось в смеси с конвенциональным топливом. Испытания проводились на судне CMA CGM Alexandr von Humbolt во время рейса на направлении Северная Европа-Азия осенью 2019 года. Поставщиком топлива выступила компания GoodFuels.

Биотопливо GoodFuels BFО, аналог тяжелого топлива HFO, практически не дает выбросов оксидов серы и выделяет на 80-90% меньше углекислого газа по сравнению с обычными видами топлива. Также такое биотопливо отвечает ожидаемым ограничениям на выбросы углекислого газа с 2030 и 2050 годов.

Испытания стали возможны благодаря участию IKEA Transport & Logistics Services в программе по снижению выбросов углекислого газа GoodShipping Program.

Ранее, в марте 2019 года, судно компании CMA CGM White Shark впервые в мире осуществило бункеровку подобным биотопливом в порту Роттердам.