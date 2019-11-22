Украинские магазины на "черную пятницу" завышают цены и сбывают хлам - экономист

Украинские торговые сети и отдельные магазины используют “черную пятницу” для продажи залежалого товара, а покупателей привлекают скидками, завышая первоначальную цену на продукцию накануне распродаж.

Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

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“Есть общемировой тренд “черная пятница”, соответственно все наши ритейлеры готовятся к ней. Но на самом деле мы понимаем, что стандартным механизмом для недобропорядочных торговых сетей, отдельных магазинов является завышение стоимости товара перед распродажей”, – отметил экономист.

По его словам, также нередко бывает, что через неделю-полторы после “черной пятницы” товары можно купить еще дешевле, поскольку высокие скидки продавцы устанавливают на те товары, которые залеживаются на полках и складах.

“Все эти распродажи делаются с целью не столько даже заработать на этом, сколько распродать те остатки, хлам, которые есть на складах, освободить торговые полки от того, что не продается, и привлечь внимание к самому магазину. Это все скорее маркетинговый ход, так на самом деле все зависит от той розничной сети или магазина, в который вы собираетесь”, – подчеркнул Гарбарук.

При этом он добавил, что на “черную пятницу” в украинских магазинах и торговых центрах значительно повышается количество “туристов”, впрочем, реальные продажи растут не больше чем на 10-15%.