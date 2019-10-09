«Чёрная пятница» в Украине: сколько готовы тратить украинцы в этом году (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
29 ноября 2019 года в Украине состоится «Чёрная пятница». Украинцы планируют потратить онлайн и в магазинах своего города 3139 гривен.
Об этом сообщает портал Black Friday Global.
“За несколько последних лет «Чёрная пятница» превратилась в глобальный марафон скидок, который в Украине начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца”, – сообщается на сайте.
Наиболее популярные товары Чёрной пятницы в Украине:
Данные Google Trends показывают, что одна треть (33,3%) всех недельных интернет-запросов, связанных с Black Friday в Украине, приходится именно на пятницу, хотя заинтересованность распродажей постепенно растёт уже с понедельника; на четверг приходится 24,7% запросов этой недели, что тоже является довольно высоким показателем. К субботе активность падает до уровня вторника. Эта тенденция свойственна не только Украине.
Внутренние данные Black-Friday.Global за 2018 год в Украине показывают рост продаж на 410% по сравнению с обычным днём. И такие цифры вовсе не редкость: похожие данные зафиксированы в Аргентине и Малайзии. В Польше отмечается рост на 979%, в Финляндии — на 1130%, в Казахстане — более 1600%, в Австрии — 3000%.
Сколько украинцы планируют потратить в «Чёрную пятницу»?
Размеры скидок:
Согласно данным самой крупной поисковой системы Google, в течение последних 5 лет интерес интернет-пользователей к этому событию вырос более чем в два раза. Каждый год практически во всех странах скидочное безумие приводит к очередным рекордам оборотов и прибыли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев оставят без госстандартовВчера, 16:16 - 1213 20
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 941 7
Сколько украинцы тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 11:01 - 1850 6
Назван один из крупнейших штрафов для автомобилистовВчера, 09:06 - 11273 5
Кому в Украине поможет глобальный кризис - председатель правления CitibankВчера, 10:08 - 2133 3
Какая пенсия устроит обычного украинца - опрос (инфографика)5 ч. назад - 3436 1
Доллар до конца года может плавно подорожать до 27 гривен, - экспертВчера, 14:00 - 1989 1
Украинцев оставят без госстандартовВчера, 16:16 - 1213 20
НБУ разъяснил смысл официального курса гривны к доллару4 ч. назад - 1122 1
Что нужно для 7-процентного роста украинской экономики - СологубВчера, 20:01 - 941 7
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)52 мин. назад - 42
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 887
Sony представила новый смартфон (фото)08.10.2019, 11:10 - 1590
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)05.10.2019, 12:10 - 1970 1
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 2104