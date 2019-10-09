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«Чёрная пятница» в Украине: сколько готовы тратить украинцы в этом году (инфографика)

«Чёрная пятница» в Украине: сколько готовы тратить украинцы в этом году (инфографика)

29 ноября 2019 года в Украине состоится «Чёрная пятница». Украинцы планируют потратить онлайн и в магазинах своего города 3139 гривен.

Об этом сообщает портал Black Friday Global.

“За несколько последних лет «Чёрная пятница» превратилась в глобальный марафон скидок, который в Украине начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца”, – сообщается на сайте.

Наиболее популярные товары Чёрной пятницы в Украине:

  • 38% украинцев указывают, что уже определились с покупкой и знают, что приобретут;
  • в среднем на одного участника распродаж приходится 3,8 купленного товара;
  • в первую пятёрку входят следующие категории: одежда, обувь, бытовая техника, электроника и косметика с парфюмерией;
  • общемировая тенденция такова, что, действительно, самыми покупаемыми в «Чёрную пятницу» товарами являются одежда и обувь (и вообще товары фэшн-индустрии).

Данные Google Trends показывают, что одна треть (33,3%) всех недельных интернет-запросов, связанных с Black Friday в Украине, приходится именно на пятницу, хотя заинтересованность распродажей постепенно растёт уже с понедельника; на четверг приходится 24,7% запросов этой недели, что тоже является довольно высоким показателем. К субботе активность падает до уровня вторника. Эта тенденция свойственна не только Украине.

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Внутренние данные Black-Friday.Global за 2018 год в Украине показывают рост продаж на 410% по сравнению с обычным днём. И такие цифры вовсе не редкость: похожие данные зафиксированы в Аргентине и Малайзии. В Польше отмечается рост на 979%, в Финляндии — на 1130%, в Казахстане — более 1600%, в Австрии — 3000%.

Сколько украинцы планируют потратить в «Чёрную пятницу»?

  • Украинцы планируют участвовать в распродажах как в интернет-магазинах, так и в торговых центрах города, при этом те из них, кто не ограничится одним каналом, готовы потратить 3139 гривен. Это примерно 121 доллар США.
  • Меньше украинцев в «Чёрную пятницу» потратят жители Турции ($81), Филиппин ($68), Вьетнама ($83). Меньше всего готовы потратить в Пакистане (35 долл. США).
  • В долларовом эквиваленте больше других на Black Friday тратят жители США, Великобритании, Ирландии, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Размеры скидок:

  • Данные прошлых лет показывают, что средняя скидка по Украине в день распродаж совсем незначительно уменьшилась (с 66% в 2017 году до 64% в 2018). Интересно, что эти цифры практически совпадают со скидочными ожиданиями украинцев в этот день (62%).
  • Больше всего надежд на «Чёрную пятницу» возлагают в Беларуси, Греции, Перу и Казахстане. В этих странах жители ожидают скидок, которые на 8–10% превышают возможности местных магазинов.
  • Мониторинг рыночной ситуации в Украине, Нигерии, ЮАР и на Филиппинах показал, что в этих странах ритейл может предложить неожиданно высокие скидки, которых покупатели, скорее всего, не ожидают.

Согласно данным самой крупной поисковой системы Google, в течение последних 5 лет интерес интернет-пользователей к этому событию вырос более чем в два раза. Каждый год практически во всех странах скидочное безумие приводит к очередным рекордам оборотов и прибыли.

По материалам Finance.UA
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