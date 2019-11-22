Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)

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Курс доллара с каждым днем теряет свои позиции. Какой прогноз на будущую неделю и будет ли он стоить 20 грн — об этом рассказал Finance.ua финансовый эксперт Козырев Алексей.
Если верить эксперту, особого проседания курса в ближайшее время ждать не стоит.
“Связано это с тем, что тот избыток валюты, который сейчас имеется, практически выкупается НБУ. Нацбанк каждый день выкупал валюту в пределах 24 грн и таким образом не давал курсу просесть. Это сигнал рынку, что регулятор заинтересован в сохранении такого курса. Хотелось бы обратить внимание на то, что и обменники валюты, и НБУ ориентируются на курс приема валюты, и они ставят покупку доллара чуть ниже 24 грн. Это связано с тем, что они понимают, что определенные колебания на рынке будут, и они хотят таким образом застраховаться”, – говорит Козырев.
Со слов эксперта, в пятницу больших изменений на рынке не будет. Деловая активность будет низкой. А на следующей неделе на межбанк будет влиять очередной аукцион ОВГЗ, но там не самые привлекательные для рынка облигации: на 3 месяца, на год и на 2 года. Наиболее популярные на 2 года, но их объемы не очень значительны. А это значит, что притока валюты не произойдет.
“Еще в ближайшее время повлияет эффект окончания месяца и возмещение НДС экспортерам на межбанке. Экспортерам надо будет чуть меньше продавать валюты. Это тоже будет поддерживать курс доллара на межбанке” – отметил эксперт.
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