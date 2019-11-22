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Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ больше половины доходов

Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ больше половины доходов

Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

Согласно опросу:

  • почти половина опрошенных (45%) сказали, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года;
  • у 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

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Сравнение с прошлыми годами:

  • около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи;
  • за 4 года доля тех домохозяйств, которые тратят более половины дохода на коммунальные услуги, выросла более, чем вдвое – с 6% до 14%;
  • доля тех, кто тратит на “коммуналку” от трети до половины дохода, увеличилась с 16% до 21%;
  • уменьшилось количество тех, кто тратит до 10%: с 18% в 2015 году до 12% в 2019;
  • уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%: с 48% до 41%.

Как сэкономить на коммуналке

Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%.
  • По сравнению с декабрем 2010 года, цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.
По материалам Finance.UA
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