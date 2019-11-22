Около 14% украинцев тратят на оплату ЖКХ больше половины доходов

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Около 14% украинцев тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более половины доходов семьи.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
Согласно опросу:
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Сравнение с прошлыми годами:
Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.
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