Бюджет Фонда соцстраха на этот год увеличился более чем на 1 млрд грн

Вчера, 27 ноября, на заседании правительства были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год”.

“27 ноября на своем заседании Правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины” Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год” от 16.01.2019 года №16”, – говорится в сообщении.

Так, расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг увеличены на 1,37 млрд гривен, в целом они составляют 14,344 млрд грн против 12,974 млрд грн в первоначальной редакции.

“Доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 24,669 млрд гривен, что больше на 1,37 млрд гривен. Корректировка размера доходов Фонда связана, в частности, с перевыполнением плана по уплате ЕСВ страхователями”, – сообщили в Фонде.

Ранее в Минсоцполитики уже сообщали об увеличении бюджета Фонда.