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На счета неплатежеспособных банков поступило более 7 млрд грн (инфографика)

На счета неплатежеспособных банков поступило более 7 млрд грн (инфографика)

Общая сумма поступлений в январе-октябре 2019 года на счета ликвидируемых банков составила 7 134,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“От реализации активов банки получили 6 149,1 млн грн, погашения кредитов – 872,6 млн грн, аренды имущества – 96,1 млн грн, погашения ценных бумаг – 16,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

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В течение октября 2019 года в неплатежеспособные банки поступило 505,8 млн грн, из которых 435,1 млн грн – от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам октября 2019 года лидировали, в частности:

  • АО «ВТБ Банк» – 106,3 млн грн;
  • АО «Дельта Банк» – 99,9 млн грн;
  • ПАО «Укрбизнесбанк» – 36,5 млн грн;
  • ПАО «КБ «Хрещатик» – 34,8 млн грн;
  • АО «Родовид Банк» – 34,3 млн грн.

Кроме того, в общей сумме поступлений за октябрь 2019 года 63,5 млн грн составили средства от погашения кредитов; 7,3 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг неплатежеспособные банки получили 7,6 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
По материалам Finance.UA
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