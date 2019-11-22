На счета неплатежеспособных банков поступило более 7 млрд грн (инфографика)

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Общая сумма поступлений в январе-октябре 2019 года на счета ликвидируемых банков составила 7 134,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“От реализации активов банки получили 6 149,1 млн грн, погашения кредитов – 872,6 млн грн, аренды имущества – 96,1 млн грн, погашения ценных бумаг – 16,6 млн грн”, – говорится в сообщении.
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В течение октября 2019 года в неплатежеспособные банки поступило 505,8 млн грн, из которых 435,1 млн грн – от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам октября 2019 года лидировали, в частности:
Кроме того, в общей сумме поступлений за октябрь 2019 года 63,5 млн грн составили средства от погашения кредитов; 7,3 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг неплатежеспособные банки получили 7,6 тыс. грн.
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