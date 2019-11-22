Forbes назвал самые перспективные стартапы в мире

Американское издание Forbes опубликовало список 25 самых перспективных стартапов, оценка которых скоро может достичь 1 млрд долларов.

Первая десятка выглядит следующим образом:

CHAINALYSIS

Привлеченные инвестиции: $53 млн.

Выручка за 2018 год: $8 млн.

Нью-Йоркский стартап Chainalysis создает программное обеспечение для исследования криптовалют, которое может пролить свет на то, как люди используют биткоины, эфириум, лайткоины и другие цифровые деньги. Правительственные учреждения, такие, как Налоговое управление США и Федеральное бюро расследований, с его помощью могут обнаружить незаконные операции и найти информацию о предполагаемых преступниках.

CONTRAST SECURITY

Привлеченные инвестиции: $122 млн.

Выручка за 2018 год: $25 млн.

В 2014-м Джефф Уильямс с Аршан Дабирсиаги основали в Лос-Альтос (Калифорния) компанию Contrast Security. Разработанная ими технология проверяет код работающих мобильных приложений и сообщает разработчикам о потенциальных уязвимостях.

CYBEREASON

Привлеченные инвестиции: $189 млн.

Выручка за 2018 год: $50 млн.

Соучредители Лиор См, Йосси Наары и Ионафан Стрим-Амит разработали высокотехнологичный стартап. Занимаясь кибербезопасностью в армии, программисты придумали Cybereason — облачную платформу, которая постоянно мониторит и реагирует на угрозы.

DAVE

Привлеченные инвестиции: $3 млн.

Выручка за 2018 год: $19 млн.

Джейсон Уилки в 2016 году запустил стартап Dave — приложение, которое отслеживает расходы пользователей и предупреждает их, когда баланс на картах приближается к нулю. В апреле 2017 года Dave стал “приложением дня” в AppStore. Всего за два года его загрузили почти 10 млн раз.

DIVVY

Привлеченные инвестиции: $257 млн.

Выручка за 2018 год: $8 млн.

Сервис Divvy предлагает бизнесу инструменты бюджетирования, предотвращения мошенничества и управления затратами абсолютно бесплатно. Вместо взимания оплаты с клиентов стартап предоставляет компаниям карты Mastercard и берет с банков комиссии, когда они рассчитываются за покупки. Основателям удалось привлечь более 3 тысяч корпоративных клиентов, в том числе WordPress, Evernote и Qualtrics.

DUOLINGO

Привлеченные инвестиции: $108 млн.

Выручка за 2018 год: $36 млн.

Duolingo — одна из самых популярных в мире платформ для изучения иностранных языков и краудсорсингових переводов. Ею пользуются более 28 млн человек в месяц. Большинство из них используют бесплатную версию программы.

FAIRE

Привлеченные инвестиции: $116 млн.

Выручка за 2018 год: $100 млн.

Стремясь помочь малому бизнесу, Faire помогает розничным продавцам находить и покупать товары через интернет, а также готова бесплатно забрать все, что не продалось за 60 дней. Сейчас сайт Faire предлагает 35 тысяч товаров от 5 тысяч брендов.

FIGMA

Привлеченные инвестиции: $83 млн.

Выручка за 2018 год: $3 млн.

Figma хочет полностью перенести весь процесс дизайна в онлайн, чтобы специалистам больше не приходилось загружать специальный софт и изолированно друг от друга разрабатывать графику. Компания предлагает работать дизайнерам вместе, пользуясь ее платформой прямо в браузере. Пакет для непрофессионального использования до сих пор остается бесплатным.

FOURKITES

Привлеченные инвестиции: $101 млн.

Выручка за 2018 год: $16 млн.

Проект FourKites призван помочь компаниям узнать, где находятся их заказы, когда они прибудут к месту назначения и что происходит на всем пути доставки. Сегодня это интеллектуальное ПО для управления поставками используют более 260 ведущих мировых грузоотправителей, которые отсылают более 500 тысяч грузов в день. Среди них — Best Buy, Kraft Heinz, Nestlé и Smithfield Foods.

FRONT

Привлеченные инвестиции: $79 млн.

Выручка за 2018 год: $16 млн.

В 2013 году Матильда Коллин основала Front, чтобы помочь компаниям повысить производительность благодаря подключению к общему почтовому ящику, который агрегирует сообщения в Facebook, Twitter и SMS. В Front — 5 тысяч клиентов, включая крупных Shopify, MailChimp и Stripe.