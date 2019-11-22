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Украина реализует девять проектов со Всемирным банком на $2,6 миллиарда

Украина реализует девять проектов со Всемирным банком на $2,6 миллиарда

В Украине реализуются 9 совместных со Всемирным банком проектов на 2,6 млрд долл. Выборка средств по проектам в 2019 году выросла почти на 18% против прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам второго в этом году пересмотра портфеля проектов Всемирного банка.

“26 ноября состоялся пересмотр портфеля проектов Всемирного банка в Украине при участии представителей Министерства финансов, государственных органов и учреждений-бенефициаров. В этом году такой пересмотр проходит во второй раз”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина внедряет 9 совместных со Всемирным банком проектов на сумму 2,6 млрд долл. Общая сумма использования средств Банка от начала реализации проектов составляет 901,6 млн долл.

Совместные со Всемирным банкам проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог Украины, модернизацию энергетической отрасли, проведение земельной реформы; повышение качества медицинских услуг; эффективность социальной помощи; улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению и утилизации твердых бытовых отходов и тому подобное.

По материалам УКРИНФОРМ
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