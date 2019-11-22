Межбанк: попытки раскачать валютный рынок завтра продолжатся

Как мы и предупреждали, среда на валютном рынке прошла динамично и с элементами курсовой интриги. Как и во вторник – всю активную фазу торгов ни банки, ни клиенты, ни регулятор не могли особо расслабиться. Особенно напряженно прошла первая половина дня.

Началось для нацвалюты все очень позитивно с курса 23,97/23,995. Эти стартовые котировки доллара были меньше вчерашнего закрытия и ниже психологического порога в 24 гривны. Предложение значительно превышало спрос и в 11 часов доллар провалился до 23,96/23,98 с явной целью в 23,90 в ближайший час-два. Участники рынка ждали реакции Нацбанка и она наступила практически молниеносно. НБУ не стал ждать обвала курса и вышел со скупкой валюты через Matching. Это было абсолютно логично, так как большинство клиентов спешили закрыть свои сделки в долларе. Причиной спешки был завтрашний выходной четверг в США – День Благодарения. Американские банки не будут работать 28 ноября и украинский рынок по доллару вынужден будет совершать свои операции с долларом на условиях ТОМ. Это не интересно большинству украинских компаний, и они быстро закрывали свои операции по этой валюте сегодняшним днем.

Бурная активность клиентов на валютном рынке тормозилась “загадкой” выхода/невыхода НБУ на торги и тянуть было особо некуда. Регулятор решил не держать паузу и быстро раскрыл свои планы, выйдя на рынок с интервенцией. Такое поведение Нацбанка подтянуло котировки до 23,97/23,99 к 12:00 и до 23,98/24,00 к началу обеда. Скупка излишков предложения валюты поддержала котировки американской валюты на рынке и буквально спасла продавцов от потерь от “дешевых” продаж. В тоже время – такое поведение НБУ указало рынку на то, что регулятор не намерен терпеть дальнейшего падения котировок.

К 14:00 основные сделки крупных игроков были уже закрыты и на рынке остались только мелкие спекулянты и запоздавшие покупатели с суммами до 100-200 тысяч долларов. Не желая “терять” завтрашний день в расчетах по доллару – многие небольшие клиенты после обеда стали спешить им докупиться и успеть проплатиться сегодняшней датой валютирования.

Поскольку Нацбанк скупил основной объем предложения – мелкие покупки небольших клиентов стали легким заработком для спекулянтов. Они с радостью задрали курс до 23,99/24,01 гривен к 15 часам и до 24,01/24,035 к концу дня.

Учитывая завтрашний выходной в США и малообъемный валютный межбанк по доллару на условиях ТОМ – у спекулянтов появляется отличный шанс “покачать” курс в течение сессии четверга.

Наличный рынок был не особо впечатлен играми клиентов на межбанке, но на всякий случай расширил спред по доллару с 15 до 20 копеек, установив средний уровень котировок в пределах 23,90/24,10 гривен.

Мы уверены в продолжении попыток раскачки валютного рынка на мелких сделках и завтра.

Главные события 27 ноября на межбанке:

1) После прогнозируемого проседания курса за счет роста предложения валюты со стороны крупных местных клиентов и нерезидентов — из-за активной скупки его излишка Нацбанком и действий спекулянтов – в итоге с утренних 23,97/23,995 гривен к концу дня курс вырос до 24,01/24,035;

2) НБУ по информации участников рынка снова активно скупался через Matching и пополнил резервы по разным оценкам от $30 млн до $45 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9770 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 28 ноября составил 23,984391.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,99 / 24,01

евро – 26,41 / 26,43

российский рубль – 0,3748 / 0,3752

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0996 / 1,0997

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