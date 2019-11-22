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Lincoln готовится к выпуску своего первого электрокара

Lincoln готовится к выпуску своего первого электрокара

Американская компания Lincoln, специализирующаяся на производстве автомобилей премиум-класса, анонсировала выпуск собственного кроссовера с электродвигателем. За основу будущей новинки компания возьмёт оригинальную платформу-«скейтборд», а в производство автомобиль поступит уже в 2021-м.

Основой для будущего электромобиля именитой марки станет наработка купленного Ford стартапа Rivian, которую создатели окрестили «скейтбордом» за форму несущей конструкции. Универсальная платформа с возможностью гибкой конфигурации электродвигателей, тормозной системы, подвески, аккумуляторов и сопутствующей электроники позволяет собирать электрокары в нескольких типах кузова.

Конструкционно полноприводный кроссовер Lincoln будет похож на Rivian R1S, анонсированный в прошлом году. Ожидается, что компактный вариант электрокара появится в продаже в конце 2021 — начале 2022 года, а крупногабаритная версия — в 2023-м.

Сейчас в ассортименте бренда есть лишь гибридные решения. К примеру, Corsair Grand Touring, способный проехать на электродвигателе около 40 километров. Стоимость и подробные технические характеристики новинки производителем пока не объявлены.

По материалам 4PDA
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