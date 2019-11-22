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НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильность

НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильность

Если Украина не получит транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, то такая ситуация не будет иметь существенного влияния на финансовую стабильность страны.

В этом заверил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью UATV.

В частности, в соответствии с заложенными Нацбанком прогнозами, первый транш в рамках новой программы сотрудничества с МВФ должен поступить уже в 2019 году.

“Не думаю, что будет краткосрочное влияние на стабильность. Я настроен оптимистично, и думаю, что наше сотрудничество с МВФ будет продолжено”, — отметил Чурий.

По его словам, главное для инвесторов и финансовой стабильности Украины то, чтобы сотрудничество с МВФ продолжалось, а размер траншей и дата их зачисления якобы являются второстепенными факторами.

“Получение денег второочередно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего”, — сказал замглавы НБУ.

Он отметил, что владельцы выведенных с рынка банков, в частности, Игорь Коломойский, пытаются сорвать сотрудничество Украины с МВФ, ведь фонд требует вернуть выведенные из обанкротившихся банков деньги.

В то же время отъезд миссии МВФ без результатов аналитики связывают с нерешенным вопросом о национализации ПриватБанка. 19 декабря должно состояться слушание апелляции на решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным национализацию ПриватБанка. По словам инвестиционного аналитика Тимоти Эша, в МВФ ожидают решения этого суда для принятия окончательного решения о продолжении сотрудничества с Украиной.

Как известно, в конце работы миссии МВФ в Украине бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский сделал заявление о том, что банк вернется в его собственность и в МВФ об этом знают. В то же время, в правительстве начали разрабатывать законопроект, который должен запретить бывшим владельцам возвращать выведенный с рынка банк, в частности, путем национализации.

По материалам Дело
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