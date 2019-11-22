НБУ: неполучение транша МВФ в 2019 году существенно не повлияет на финансовую стабильность

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Если Украина не получит транш Международного валютного фонда до конца 2019 года, то такая ситуация не будет иметь существенного влияния на финансовую стабильность страны.
В этом заверил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в интервью UATV.
В частности, в соответствии с заложенными Нацбанком прогнозами, первый транш в рамках новой программы сотрудничества с МВФ должен поступить уже в 2019 году.
“Не думаю, что будет краткосрочное влияние на стабильность. Я настроен оптимистично, и думаю, что наше сотрудничество с МВФ будет продолжено”, — отметил Чурий.
По его словам, главное для инвесторов и финансовой стабильности Украины то, чтобы сотрудничество с МВФ продолжалось, а размер траншей и дата их зачисления якобы являются второстепенными факторами.
“Получение денег второочередно, оно увеличивает наши резервы, но для нас сейчас не принципиально, получим мы транш до конца года или в начале следующего”, — сказал замглавы НБУ.
Он отметил, что владельцы выведенных с рынка банков, в частности, Игорь Коломойский, пытаются сорвать сотрудничество Украины с МВФ, ведь фонд требует вернуть выведенные из обанкротившихся банков деньги.
В то же время отъезд миссии МВФ без результатов аналитики связывают с нерешенным вопросом о национализации ПриватБанка. 19 декабря должно состояться слушание апелляции на решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным национализацию ПриватБанка. По словам инвестиционного аналитика Тимоти Эша, в МВФ ожидают решения этого суда для принятия окончательного решения о продолжении сотрудничества с Украиной.
Как известно, в конце работы миссии МВФ в Украине бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский сделал заявление о том, что банк вернется в его собственность и в МВФ об этом знают. В то же время, в правительстве начали разрабатывать законопроект, который должен запретить бывшим владельцам возвращать выведенный с рынка банк, в частности, путем национализации.
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