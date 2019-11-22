Lenovo объявила о выпуске своего мобильного процессора

Недавно стало известно, что OPPO разрабатывает собственный мобильный процессор. Теперь о намерении выпустить свой чипсет объявила и компания Lenovo, намекнув вместе с тем на ещё более крупный анонс.

В официальном аккаунте Lenovo в социальной сети Weibo появилось объявление с информацией о предстоящем анонсе собственного 5G-чипсета компании уже на следующей неделе. Помимо процессора у них припасён ещё один «козырь».

На данный момент нет абсолютно никакой информации о будущем процессоре и тем более секретном продукте. Возможно, что оба продукта будут представлены вместе. С большой долей вероятности одним из них может оказаться новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.