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В Украине будет работать еще одна платежная система: в НБУ раскрыли детали

В Украине будет работать еще одна платежная система: в НБУ раскрыли детали

После сообщений о том, что в Украине заработают карточки японской платежной системы, Национальный банк Украины сообщил, что согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы TRANSFAST.

“Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине”, – говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, международная платежная система TRANSFAST стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

“Международная платежная система TRANSFAST является глобальной системой перевода средств, которая предоставляет услуги перевода средств в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире”, – говорится в сообщении.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким как PayPal и GoogleWallet.

Однако ранее стало известно, что международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину. PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

По материалам Сегодня
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