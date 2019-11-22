Apple рассчитывает выпустить не менее 100 млн штук своего «айфона» с 5G-поддержкой

Компания Apple рассчитывает в 2020 году поставить 100 млн смартфонов следующего поколения – iPhone 12. Прогноз компании по серии iPhone 11 предусматривает отгрузку около 80 млн устройств, передает DailyMail.

Apple надеется на более высокий спрос на iPhone 12 по сравнению с предыдущими моделями благодаря обновленному дизайну и появлению поддержки сетей 5G.

По неофициальным данным, в следующем году корпорация выпустит пять новых моделей iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max, а также iPhone SE 2. Анонс последней модели ожидается весной, а остальных четырех – в сентябре.

Аналитик TF International Securities Минг Чи Куо, который не раз делился достоверной информацией о будущих новинках Apple, отмечает, что дизайн iPhone 2020 модельного года будет существенно изменен.

Металлический каркас, а также переднее и заднее 2.5D-стекло останутся на своем месте, но поверхность металлического каркаса будет похожа на дизайн, используемый в iPhone 4, утверждает эксперт.

По его мнению, новые смартфоны будут не только выглядеть по-другому, но и ощущаться в руке. Однако новые технологии производства требуют существенных затрат – эксперт считает, что затраты компании на металлическую рамку и стеклянный корпус вырастут на 50-60% и 40-50% соответственно.