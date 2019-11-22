Деньги на образование: более 1 млрд грн на автобусы и 600 млн на ремонт столовых

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Правительство утвердило перераспределение средств на следующий год в рамках системы образования, в частности, более 1 млрд грн на школьные автобусы и 600 млн грн на ремонт столовых. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Мы приняли ряд важных решений в перераспределении средств в рамках системы образования. Более 800 млн грн мы направили на современное оборудование и технологии для школьников. Более 1 млрд грн будет направлено на образовательную сферу – на приобретение школьных автобусов, 600 млн грн на ремонт и приобретение оборудования для столовых. Потому что у нас в этом году огромное количество пищевых отравлений”, – сказал Гончарук.
Кроме того, Премьер пообещал, что в следующем году правительство займется также ликвидацией уличных школьных туалетов.
Добавим, Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что выделенные правительством 600 млн грн на закупку автобусов – это на 100 млн больше, чем было выделено в прошлом году.
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