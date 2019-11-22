АО «Банк Сич» меняет название и выбирает новый вектор развития

27 ноября 2019 на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Банк Сич» было принято решение об изменении названия на АО «Пауер Банк».

АО «Банк Сич» впервые заявил о себе, как о перспективном участнике финансового рынка Украины в 2011 году. Начав свой путь в качестве регионального Банка с несколькими отделениями, он достаточно стремительно превратился во всеукраинский Банк, открыв отделения практически во всех областях Украины.

Большой спектр услуг, профессиональный уровень обслуживания, квалифицированные консультации по любым вопросам, выгодные депозиты и кредиты, оформление дебетовых и кредитных карт – эти и другие возможности АО «Банка Сич» стали поводом для того, чтобы задуматься о совершенно новой политике, которая обеспечила бы кардинально новый качественный уровень.

Как результат был произведен ребрендинг с последовавшей за ним сменой названия. Отныне хорошо знакомый и любимый многими АО «Банк Сич» носит новое имя – АО «Пауер Банк». И команда Банка готова к тому, чтобы качество его услуг, а также предлагаемые клиентам возможности целиком соответствовали названию.

В настоящий момент руководство Банка работает над тем, чтобы он стал современным, инновационным, а его услуги шли в ногу со временем. Выбрав новый вектор развития, руководство АО «Пауер Банк» планирует предпринять конкретные шаги в следующих направлениях:

расширение спектра онлайн-услуг;

создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок;

внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств.

Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга, функциональность которого будет продумана до мелочей.

АО «Банк Сич» осуществляет свою деятельность на основании лицензии НБУ №260 от 22.11.2011 года.