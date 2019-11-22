Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы — НБУ

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества и ожидает дальнейших консультаций в Вашингтоне.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий на брифинге по итогам совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

“Переговоры продолжаются. Мы надеемся на их успешное завершение. Учитывая то, что День благодарения в США приходится на четверг (28 ноября – ред.), а 29 ноября в Вашингтоне выходной, ожидаем месседжи на следующей неделе”, – сказал он.