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Кабмин выделил 200 млн гривен на жилье для ветеранов АТО и переселенцев

Кабмин выделил 200 млн гривен на жилье для ветеранов АТО и переселенцев

Кабинет Министров Украины выделил 200 млн гривен на приобретение жилья для ветеранов АТО и переселенцев. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что участники АТО / ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

“На эту программу правительство направит 200 млн гривен, из них 100 млн гривен для кредитования участников АТО / ООС и 100 млн гривен для кредитования внутренне перемещенных лиц”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин выделил 1,8 млн гривен на жилье для шести семей переселенцев в Житомире.

Напомним, в октябре было выделено 300 млн гривен на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.

По материалам РБК-Украина
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