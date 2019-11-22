Верхние этажи "дома-монстра" на Подоле снесут — решение суда

Хозяйственный суд Киева обязал ООО “Патели лизинг” снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

27.11.2019 Хозяйственным судом Киева принято решение по делу №910/27779/14, которым обязали ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО “Патели лизинг” осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки комплексным положительным заключениям государственной экспертизы ГП “Укргосстройэкспертиза”.

Прямая речь Калюка: “Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-Монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей”.