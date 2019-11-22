0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 496 0

Верхние этажи "дома-монстра" на Подоле снесут — решение суда

Верхние этажи "дома-монстра" на Подоле снесут — решение суда

Хозяйственный суд Киева обязал ООО “Патели лизинг” снести 4 верхних этажа скандального 12-этажного здания на улице Нижний Вал, 27-29, на столичном Подоле.

27.11.2019 Хозяйственным судом Киева принято решение по делу №910/27779/14, которым обязали ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО “Патели лизинг” осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки комплексным положительным заключениям государственной экспертизы ГП “Укргосстройэкспертиза”.

Прямая речь Калюка: “Только Хозяйственный суд г. Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика Дома-Монстра на Валах и разрешил снос 4 этажей”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.