Jaguar остановил создание электромобиля на базе спорткара E-type (фото)

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Компания Jaguar приостановила проект по созданию электромобиля на базе раритетного спорткара E-type.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на издание Electrek.
По данным издания, в обращении Jaguar написал, что компания пока что откажется от выпуска электрических рестподов E-type и сосредоточится на других проектах по восстановлению и поддержке старых автомобилей марки.
Напомним, что электрокар в кузове Jaguar E-type 1968 года был представлен на выставке в сентябре 2017 года. Кроме замысла пустить в продажи готовые рестмоды, компания также планировала выпустить на рынок готовые комплекты для самостоятельного переоборудования старых авто. Jaguar заявлял, что электрический E-Type получит запас хода примерно в 270 километров, а мощность мотора составит 220 кВт. На полную зарядку аккумулятора должно уходить порядка шести часов. До сотни машина разгоняется за 5,5 секунды.
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