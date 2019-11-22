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Премьер пообещал, что большинство медицинских услуг станут бесплатными

Премьер пообещал, что большинство медицинских услуг станут бесплатными

С 1 апреля 2020 года большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными.

Об этом в написал премьер-министр Алексей Гончарук на странице в FACEBOOK.

“Совсем скоро большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей. Для этого на заседании правительства мы приняли Программу медицинских гарантий. Это второе звено реформы”, – сообщил Гончарук.

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Государство будет финансировать все расходы за оказание:

  • экстренной медицинской помощи;
  • вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
  • третичной (высокоспециализированной) – медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);
  • паллиативной медицинской помощи – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);
  • медицинской реабилитации.

Кроме того, бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.

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По его словам, чтобы это работало, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.

По материалам Finance.UA
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