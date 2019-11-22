Премьер пообещал, что большинство медицинских услуг станут бесплатными

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С 1 апреля 2020 года большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными.
Об этом в написал премьер-министр Алексей Гончарук на странице в FACEBOOK.
“Совсем скоро большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для людей. Для этого на заседании правительства мы приняли Программу медицинских гарантий. Это второе звено реформы”, – сообщил Гончарук.
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Государство будет финансировать все расходы за оказание:
Кроме того, бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.
По его словам, чтобы это работало, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.
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