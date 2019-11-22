Минэнерго обнародовало проект постановления о страховых ценах на газ

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды обнародовали проект постановления правительства о введении страховой цены на газ, которая будет действовать для населения в январе-апреле 2020 года. По этой цене газ можно будет покупать даже в случае, если цены существенно подскочат из-за прекращения транзита из России.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Цель проекта постановления. Обеспечить стабильность на рынке природного газа в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой. Введение рыночного механизма осуществления продажи природного газа по фиксированной цене в 1 квартале 2020 года и в апреле 2020 года.

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В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с Нафтогазом по фиксированной цене в указанный период, компания будет осуществлять продажу газа по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

В случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года:

цена на газ для промышленных потребителей с 1 января 2020 года может составить 10751 гривен за тысячу кубометров;

для населения с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ.

Как ранее сообщалось, цена на газ для населения будет составлять 7 тыс. грн за куб. м с НДС без транспортировки. В правительстве отмечают, что это самая низкая цена на газ за последние два года.

Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования и действует с 1 января 2020 года по 30 апреля 2020.