Суд отменил штраф инспектора, который не предъявил доказательства нарушения водителю

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Суд отменил штраф инспектора, который не предъявил водителю доказательства нарушения.
Об этом пишет “Дорожный адквокат”.
Законом предусмотрено право водителя на ознакомление с доказательствами нарушения, за которое на него пытаются наложить штраф.
Рассматривая дело по иску водителя об отмене штрафа полиции, суд подчеркнул ОБЯЗАННОСТЬ полицейского предоставить водителю возможность воспользоваться предоставленными ему законом правами при привлечении его к ответственности.
Исследовав обжалуемое постановление, суд обнаружил отсутствие в постановлении сведений о предъявлении водителю доказательств совершения правонарушения. Также было выявлено отсутствие сведений о разъяснении истцу его прав.
С учетом указанного, суд сделал вывод о нарушении процедуры вынесения постановления и отменил штраф полиции (Решение от 14.11.2019 по делу № 686/18755/19).
Поэтому во время рассмотрения дела о привлечении Вас к административной ответственности обязательно требуйте ознакомления с доказательствами нарушения, в котором Вас обвиняют.
Отказ в предоставлении Вам для ознакомления доказательств правонарушения является основанием для отмены штрафа.
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