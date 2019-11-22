0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 236 0

В Минцифры выбрали будущее лицо электронного государства (фото)

В Минцифры выбрали будущее лицо электронного государства (фото)

Как пишет Минцифры на своей странице в FACEBOOK, “выбрали будущее лицо электронного государства, им станет — Саша Ободянская (Sasha Obodianska)”.

Сложнее всего было выбрать 10 лидеров. Загрузили более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию, значат в сообщении.

Опирались на несколько факторов:

  • реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил;
  • фото нравилось другим пользователям и его отмечали.
  • человеку на фото должно было быть более 18 лет.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил в Facebook конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.