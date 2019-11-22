В Минцифры выбрали будущее лицо электронного государства (фото)

Как пишет Минцифры на своей странице в FACEBOOK, “выбрали будущее лицо электронного государства, им станет — Саша Ободянская (Sasha Obodianska)”.

Сложнее всего было выбрать 10 лидеров. Загрузили более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию, значат в сообщении.

Опирались на несколько факторов:

реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил;

фото нравилось другим пользователям и его отмечали.

человеку на фото должно было быть более 18 лет.



Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил в Facebook конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений.