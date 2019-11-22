В Минцифры выбрали будущее лицо электронного государства (фото)

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Как пишет Минцифры на своей странице в FACEBOOK, “выбрали будущее лицо электронного государства, им станет — Саша Ободянская (Sasha Obodianska)”.
Сложнее всего было выбрать 10 лидеров. Загрузили более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию, значат в сообщении.
Опирались на несколько факторов:
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил в Facebook конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений.
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