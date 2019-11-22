Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения - советы экспертов

Когда человек задумывается о создании собственных сбережений, возникает сразу несколько вопросов. Хранить деньги в гривне или в валюте, как уберечь их от обесценивания, а может и приумножить.

На первом месте – депозиты. Гривневые вклады сейчас можно разместить по ставке от 14 до 18,5 процентов годовых. И финансист Сергей Фурса советует не обольщаться на высокие ставки, это может свидетельствовать о неустойчивом положение банка.

“Наиболее надежными банками являются государственные банки и банки с иностранными владельцами. Надо понимать, что чем выше ставка по депозиту, которую предлагает банк, тем он рискованнее”, – отмечает эксперт.

Другой эксперт Алексей Кущ советует вкладывать деньги на короткие, трехмесячные депозиты. Это позволит избежать обесценивания вклада, если нацвалюта начнет ослабевать.

“Зимой, когда гривна максимально девальвирует, сбережения в валюте можно продавать и откладывать на банковский депозит в национальной валюте, переводить этот депозит дальше и зарабатывать в течение весны, лета. А в конце лета, когда гривня максимально укрепляется, деньги из банка лучше убрать и сделать инвестиционную паузу”, – советует финансист.

Не следует забывать и о 18 процентном налоге на доходы от депозита и полтора процентах военного сбора – их банк отнимает от доходов. Сейчас на рассмотрении парламентских комитетов законопроект, предлагающий отменить налог на депозиты. Однако, эксперты о перспективах его принятия высказываются скептически.

На втором месте – ценные бумаги. Инвест-компании рекомендуют облигации внутреннего государственного займа, которые выпускает Минфин. Однако, купить их самостоятельно не получится. А посредники – взыщут комиссии.

“С вас будут брать деньги за хранение этих ценных бумаг, будут брать деньги за операцию. Но налогов на облигации нет”, – говорит финансист Сергей Фурса.

И на третьем месте – покупка наличной валюты. Между евро и долларом, эксперты советуют выбирать второй.

“Еврозона в ближайшее время войдет в период стагнации, а это практически нулевой экономический рост. Ситуация с евро будет хуже, чем с долларом”, – предупреждает эксперт Алексей Кущ.

Заработок или сохранения сбережений проверенный способ не гарантирует. Так как доллар продолжает падать по отношению к гривне. В то же время, впоследствии снова возрастет – прогнозируют аналитики.

С начала 2019 объем гривневых депозитов вырос на 6,8%, валютных – на 18,2%, заявили в НБУ.

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