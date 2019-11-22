0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 200 0

Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ

Еще один крупный шведский банк заподозрили в отмывании денег, связанном с РФ

Шведский государственный вещатель SVT сообщил в среду, что получил список 194 клиентов и 2000 транзакций шведского банка SEB, связанных с подозрением в отмывании денег в Эстонии.

В материале сказано, что SEB пропустил “красные флаги” – имена, связанные с известными посредниками российских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмывании денег.

SVT заявил, что осуществленные транзакции на почти 50 миллионов долларов связаны с так называемым делом Магнитского в России. Деньги двигались через счета SEB, сообщает вещатель.

Сергей Магнитский был российским адвокатом, арестованным в 2008 году после обвинения со стороны российских чиновников в причастности к масштабным налоговым мошенничествам. Он умер в московской тюрьме в 2009 году после жалоб на жестокое обращение.

В ночь на вторник SEB заявил, что обработал около 26 миллиардов евро от эстонских клиентов-нерезидентов между 2005 и 2018 годами, что не соответствовало бы текущим стандартам прозрачности банка.

Главный исполнительный директор SEB Йохан Торгеби попытался защитить репутацию банка.

“В ходе всестороннего анализа, который мы сделали для нашего бизнеса в Балтии, мы не увидели, что SEB систематически использовался для отмывания денег”, – сказал он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.