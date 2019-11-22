Зеленский предложил эстонским предпринимателям вкладывать деньги в Украину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в эстонских инвестициях и создании совместных предприятий в нашей стране.
Об этом глава государства сказал во время переговоров с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы очень хотели бы, чтобы вы рассматривали Украину как геополитического партнера и как страну, куда можно вкладывать деньги. Мы очень заинтересованы в развитии совместных предприятий в Украине», – сказал Зеленский.
Он проинформировал эстонскую сторону о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и возможностей для привлечения инвестиций.
Стороны согласились, что преодоление коррупции будет большим толчком к дальнейшему сотрудничеству и процветанию Украины.
Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Украина делает заметные шаги в этом направлении.
Во время переговоров также речь шла о важности сохранения положительной динамики роста объемов двусторонней торговли и необходимости возобновления работы Совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В случае прямых поставок из РФ скидку на газ могут направить на субсидии — министр3 ч. назад - 475 9
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 6176 8
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 1103 7
Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского2 ч. назад - 909 5
НБУ решил обновить дизайн двух банкнот (фото)3 ч. назад - 1310 4
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 6176 8
Киевстар меняет условия некоторых своих услугВчера, 21:01 - 6110 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3389
В Украине могут появиться новые автозаводыВчера, 23:43 - 2129 2
Что будет с российским газом без нового контракта - ВитренкоВчера, 17:00 - 1474
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1007
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2204 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3481 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2855
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1442