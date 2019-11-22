Зеленский предложил эстонским предпринимателям вкладывать деньги в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в эстонских инвестициях и создании совместных предприятий в нашей стране.

Об этом глава государства сказал во время переговоров с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы очень хотели бы, чтобы вы рассматривали Украину как геополитического партнера и как страну, куда можно вкладывать деньги. Мы очень заинтересованы в развитии совместных предприятий в Украине», – сказал Зеленский.

Он проинформировал эстонскую сторону о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и возможностей для привлечения инвестиций.

Стороны согласились, что преодоление коррупции будет большим толчком к дальнейшему сотрудничеству и процветанию Украины.

Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Украина делает заметные шаги в этом направлении.

Во время переговоров также речь шла о важности сохранения положительной динамики роста объемов двусторонней торговли и необходимости возобновления работы Совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.