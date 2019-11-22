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Бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины (инфографика)

Бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины (инфографика)

Новое исследование “Налоговый индекс” за период апрель – октябрь 2019 года демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов – показатель Индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.

Исследование проводит Европейская Бизнес Ассоциация.

“Наиболее оптимистичными по поводу состояния налоговой системы предприниматели были в конце 2018 – начале 2019 года. Сейчас же наблюдаются точечные ухудшения в оценках респондентов, которые, собственно, и повлияли на снижение интегрального показателя. Так, возросла доля недовольных налоговым законодательством – 26%, тогда как в предыдущем периоде таких было 23%. Еще 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным”, – говорится в исследовании.

Эксперты указали основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования:

  • количество времени, потраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов;
  • непонятность правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведению платежей;
  • несовершенство электронной системы отчетности;
  • поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;
  • количество платежей.

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За данный период ощутимые проявления фискального давления ощутили на себе 28% опрошенных, что практически повторяет результат в прошлом периоде. 29% сообщили о том, что давление почти отсутствует и еще 9% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением на протяжении исследуемого периода. В предыдущем периоде количество последних составляло 18%, поэтому мы видим, что количество таких компаний на сегодня сократилось вдвое.

Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал такие:

  • необоснованные информационные запросы;
  • необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие ими контраргументов/объяснений;
  • предвзятые решения фискальных органов;
  • технические проблемы с работой сервера при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных по НДС.

Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов несколько возросло – 29% (в предыдущем периоде – 24%). В то же время 33% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживания, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.

Справка Finance.ua:

  • По результатам ежегодного исследования «Налогообложение 2020» (Paying Taxes 2020), которое проводится PwC совместно с экспертами Всемирного банка, Украина заняла 65 место и потеряла таким образом 11 пунктов.
  • Причины потери позиций Украиной – обусловлены активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в нашей стране.
По материалам Finance.UA
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