Бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины (инфографика)

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Новое исследование “Налоговый индекс” за период апрель – октябрь 2019 года демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов – показатель Индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.
Исследование проводит Европейская Бизнес Ассоциация.
“Наиболее оптимистичными по поводу состояния налоговой системы предприниматели были в конце 2018 – начале 2019 года. Сейчас же наблюдаются точечные ухудшения в оценках респондентов, которые, собственно, и повлияли на снижение интегрального показателя. Так, возросла доля недовольных налоговым законодательством – 26%, тогда как в предыдущем периоде таких было 23%. Еще 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным”, – говорится в исследовании.
Эксперты указали основные факторы, которые негативно влияют на подготовку налоговой отчетности и администрирования:
За данный период ощутимые проявления фискального давления ощутили на себе 28% опрошенных, что практически повторяет результат в прошлом периоде. 29% сообщили о том, что давление почти отсутствует и еще 9% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением на протяжении исследуемого периода. В предыдущем периоде количество последних составляло 18%, поэтому мы видим, что количество таких компаний на сегодня сократилось вдвое.
Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал такие:
Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов несколько возросло – 29% (в предыдущем периоде – 24%). В то же время 33% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживания, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.
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