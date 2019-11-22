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В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 году

В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 году

В Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается ,что размер помощи составит, как и раньше, 41 280 гривен.

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“Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится ли сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен”, – говорится в сообщении.

Часть суммы, а именно 10 320 грн, родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.

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Напомним, 14 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу или бабушке, дедушке ребенка предоставлять отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Справка Finance.ua:

Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи при рождении ребенка:

  • 100 тыс грн – на первого ребенка;
  • 200 тыс грн – на второго ребенка;
  • 400 тыс грн – на третьего и каждого следующего ребенка.
По материалам Finance.UA
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