В правительстве назвали сумму выплаты при рождении ребенка в 2020 году

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В Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается ,что размер помощи составит, как и раньше, 41 280 гривен.
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“Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится ли сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен”, – говорится в сообщении.
Часть суммы, а именно 10 320 грн, родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.
Напомним, 14 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу или бабушке, дедушке ребенка предоставлять отпуск продолжительностью 14 календарных дней.
Ранее в правительстве предлагали установить новые размеры помощи при рождении ребенка:
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