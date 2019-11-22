Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола

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Новогодний праздничный стол с алкоголем на четыре человека обойдется примерно в 1300 грн, о чем свидетельствуют подсчеты экспертов, сообщает Корреспондент во вторник, 26 ноября.
По сравнению с прошлым годом, Новый год обойдется украинцам не намного дороже – примерно на 7%.
В сумму 1300 гривен входят: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, сладости и напитки. Если же добавить деликатесы в виде икры и красной рыбы, придется выложить более 2 тысяч гривен. Мясо сейчас стоит почти так же, как и год назад. Например, утки и гуси в среднем стоят 250-400 гривен за тушку (год назад – 230-350 грн). Индейка обойдется в 500-650 гривен (год назад – 470-630), свинину для запекания предлагают по 140-160 грн, а говядину в среднем по 160 грн кг, что также можно сравнить с ценами в прошлом году.
Цены за бутылку традиционного шампанского повысились примерно на 10 грн. Шампанское отечественного разлива в супермаркетах можно купить в среднем за 100 грн (год назад – 90-95 грн). Бутылку итальянского игристого – за 220-440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180-360 грн).
Фрукты также не подорожали – мандарины стоят 22-28 грн за кг, апельсины – 40-45 грн. Больше всего прибавили в цене по сравнению с прошлым годом сладости. Так, например, ценники на килограммовый Киевский торт в супермаркетах уже стартуют от 340 грн. Хотя еще год назад он обходился в 237 грн, а в 2016 году – 124 грн.
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