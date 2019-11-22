Украинцам объяснили, что делать в случае предоставления некачественных комуслуг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказала украинцам, как защитить свои права, если их нарушает поставщик жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Следует помнить, что, согласно статье 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель обязан заключать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, так как договор – это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Украинцам предлагают новый механизм установления тарифов и новые договоры – законопроект
Действия потребителя в случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества коммунальных услуг:
Что делать, если исполнитель комуслуги не прибыл на вызов:
“Если урегулировать спор путем отправки акта-претензии не удалось, то закон определяет, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг осуществляется уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного надзора за соблюдением законодательства о защите прав потребителей”, – добавили в ведомстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в УкраинуВчера, 11:32 - 1273 9
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 914 7
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5186 6
Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из УкраиныПозавчера, 20:02 - 2879 4
Зеленский: Коломойский не является президентом Украины, а большинство украинцев выбрали курс на ЕСВчера, 16:45 - 746 3
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5186 6
Киевстар меняет условия некоторых своих услугВчера, 21:01 - 3634 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3274
Межбанк: ожидается активная игра "на понижение"Вчера, 11:14 - 2557
Украина откажется от украинского спирта - законопроект ЗеленскогоВчера, 09:15 - 2222 3
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 974
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2139 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3421 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2816
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1425