Украинцам объяснили, что делать в случае предоставления некачественных комуслуг

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей рассказала украинцам, как защитить свои права, если их нарушает поставщик жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Следует помнить, что, согласно статье 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», потребитель обязан заключать договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг, так как договор – это именно тот документ, на основании которого потребитель может предъявлять претензии за непредоставленные или некачественно предоставленные услуги, а также требовать выполнения перерасчета и возмещения убытков”, – говорится в сообщении.

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Действия потребителя в случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества коммунальных услуг:

вызвать исполнителя коммунальных услуг для проверки качества предоставляемых услуг;

исполнитель комуслуги обязан прибыть на вызов в сроки, определенные в договоре о предоставлении услуги, но не позднее чем в течение суток с момента получения сообщения;

по результатам проверки составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги.

Что делать, если исполнитель комуслуги не прибыл на вызов:

акт-претензия подписывается потребителем, а также двумя потребителями соответствующей услуги, проживающих в соседних зданиях;

акт направляется исполнителю коммунальной услуги;

исполнитель в течение пяти рабочих дней должен решить вопрос относительно удовлетворения требований, изложенных в акте-претензии, или предоставить потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии;

в случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными исполнителем.

“Если урегулировать спор путем отправки акта-претензии не удалось, то закон определяет, что защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг осуществляется уполномоченным центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного надзора за соблюдением законодательства о защите прав потребителей”, – добавили в ведомстве.