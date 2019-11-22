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Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнес

Эксперт объяснил, в какой помощи нуждается малый бизнес

Несмотря на то, что украинские банки значительно нарастили прибыль, кредиты для малого бизнеса остаются недоступными, констатируют в Офисе развития малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве развития экономики.

Однако решать эту задачу необходимо только синхронно с повышением уровня финансовой грамотности населения. Об этом сообщил в комментарии сайту “Сегодня” директор Офиса развития МСБ Андрей Слабинский.

“Мы определили несколько заданий: преодолеть информационный дисбаланс между столицей или городами-миллионщиками и регионами, малыми городами и даже селами. Здесь не только вопрос денег, но и вопрос, где получить знания, улучшить навыки управления финансами, чтобы повысить шансы на получение банковского кредита. Сочетание развития финансовой грамотности наряду с механизмами, которые должны помочь бизнесу с доступом к финансовым институциям, есть и в ближайшее время останется приоритетом”, – говорит Слабинский.

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Он также отметил, что до сих пор государство в Украине финансово поддерживало преимущественно аграриев. Он надеется, что действие фонда частичного гарантирования кредитов, который запустят до открытия рынка земли, будет распространятся не только на малых фермеров, но и на весь МСБ.

По материалам Сегодня
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