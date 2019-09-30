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Для малого и среднего бизнеса запустят собственный портал

Для малого и среднего бизнеса запустят собственный портал

Офис развития малого и среднего предпринимательства планирует запустить портал для малого и среднего бизнеса, на котором будет содержаться информация по ведению собственного дела.

Об этом рассказал эксперт офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики Александр Бабий в эфире на hromadske.

По его словам, на портале будет абсолютно вся информация от начала регистрации собственного дела до всех программ поддержки.
 
Портал будет предоставлять доступ к таким раздела:м

  • сервис Start Business Challenge с информацией о необходимых документах для регистрации бизнеса, стоимости аренды в выбранном городе и прочее;
  • пошаговая инструкция для открытия собственного дела с точки зрения бизнес-модели, запуска предпринимательских процессов и найма работников;
  • перечень городских, областных, государственных и международных программ поддержки малых и средних предприятий.

Бабий отметил, что офис также готовит проект, который предусматривает гарантии и частичную компенсацию кредитных ставок для предпринимателей.

По материалам Finance.UA
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