Кабмин перераспределит полмиллиарда гривень на погашение долгов перед учителями и врачами

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Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 27 ноября, намерен перераспределить около полумиллиарда на погашение задолженности по заработной плате учителям и врачам, сообщает пресс-служба правительства.
На погашение долгов перед учителями планируют выделить 171,1 млн гривен, а 326 млн гривен — врачам.
«Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, в частности, на зарплаты врачам», — отметил премьер-министр Алексей Гончарук.
В 2020 году Минздрав намерен изменить механизм выплаты субвенции на подписание контрактов, чтобы объем выделенных средств зависел от количества предоставленных медицинских услуг.
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