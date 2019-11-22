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Что будет с российским газом без нового контракта - Витренко

Что будет с российским газом без нового контракта - Витренко

Топ-менеджер Нафтогаза Юрий Витенко рассказал, что будет с российским газом, если Газпром продолжит транзит после 1 января 2020 года без заключения нового контракта.

По словам исполнительного директора Нафтогаза, в таком случае российский газ будет считаться «газом неопределенного собственника».

«Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как „газ неопределенного собственника“, пока будет осуществляться документальное оформление этого газа», — написал Витренко.

Напомним, что Зеленский заявил о необходимости подписания долгосрочного газового контракта с Газпромом.

Газпром на прошлой неделе предложил Нафтогазу продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год. Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против Газпрома.

Нафтогаз настаивает на заключении транзитного договора с Газпромом по европейским правилам и готов принять от Газпрома выплату долга по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.

По материалам НВ
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