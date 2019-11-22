В Киеве на еще одном мосту будут проводиться ремонтные работы

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С 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будет проводиться демонтаж аварийных карнизных блоков. На время проведения работ движение по мосту будет частично ограничено.
Об этом сообщает «Киевавтодор».
В частности, движение будет ограничено:
- с 9:00 до 13:00 в направлении левого берега;
- с 13:00 до 19:00 в направлении станции метро «Выдубичи».
Как сообщал Finance.ua, в столице отремонтируют еще один “уставший мост”. Для улучшения движения автомобильного транспорта и пешеходов в Киеве капитально отремонтируют путепровод на пересечении улицы Михаила Бойчука с железнодорожной станцией «Киев – Московский».
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