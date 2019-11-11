В столице отремонтируют еще один "уставший мост"

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Как сообщают в КГГА, для улучшения движения автомобильного транспорта и пешеходов в Киеве капитально отремонтируют путепровод на пересечении улицы Михаила Бойчука с железнодорожной станцией «Киев – Московский».
Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
Осуществить капитальный ремонт путепровода планируется в 2019-2021 годах.
«Киевавтодор» должен сделать:
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