В столице отремонтируют еще один "уставший мост"

Как сообщают в КГГА, для улучшения движения автомобильного транспорта и пешеходов в Киеве капитально отремонтируют путепровод на пересечении улицы Михаила Бойчука с железнодорожной станцией «Киев – Московский».

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Осуществить капитальный ремонт путепровода планируется в 2019-2021 годах.

«Киевавтодор» должен сделать:

получить исходные данные для проектирования;

определить генеральные проектную и подрядную строительную организации;

обеспечить в 2019 и 2020 годах разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения;

обеспечить соблюдение требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ.

Справка Finance.ua:

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