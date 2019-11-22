Как начисляются и выплачиваются декретные - разъяснение Гоструда

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В случае непроведения работодателем выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, работник имеет право обратиться в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Черкасской области.
“В случае непроведения работодателем Вам выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на основании ст.ст. 55, 124 Конституции Украины, ст.ст. 232, 238 Кодекса законов о труде Украины, ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» Вы имеете право обратиться непосредственно в суд, подав соответствующее заявление в порядке Гражданского процессуального кодекса Украины»”, – говорится в сообщении.
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Как происходит назначение помощи по беременности и родам:
Рассмотрение документов:
Порядок финансирования:
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