Как начисляются и выплачиваются декретные - разъяснение Гоструда

В случае непроведения работодателем выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, работник имеет право обратиться в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Черкасской области.

“В случае непроведения работодателем Вам выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на основании ст.ст. 55, 124 Конституции Украины, ст.ст. 232, 238 Кодекса законов о труде Украины, ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» Вы имеете право обратиться непосредственно в суд, подав соответствующее заявление в порядке Гражданского процессуального кодекса Украины»”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В каких случаях имеют право сократить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком

Как происходит назначение помощи по беременности и родам:

назначение помощи производится на основании листа нетрудоспособности, выданного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.11.2001 г. № 455;

выплата пособия осуществляется по месту работы в размере 100% от средней заработной платы и предоставляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Рассмотрение документов:

документы для назначения пособия по беременности и родам комиссией по социальному страхованию рассматриваются не позднее 10 дней со дня их подачи;

после этого выносится решение о назначении средств или отказе в их предоставлении;

о принятом решении заявитель информируется не позднее пяти дней после его вынесения.

Порядок финансирования:

финансирование страхователей для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам осуществляется рабочими органами Фонда в порядке, установленном правлением Фонда;

основанием для финансирования страхователей рабочими органами Фонда является оформленное по установленному образцу заявление-расчет, которое содержит информацию о начисленных застрахованным лицам суммах материального обеспечения по их видам;

рабочие органы Фонда осуществляют финансирование страхователей в течение десяти рабочих дней после поступления заявления;

страхователь открывает отдельный текущий счет для зачисления страховых средств в банках в порядке, установленном Национальным банком Украины;

средства Фонда, поступающие на указанный счет, учитываются на отдельном субсчете;

страховые средства, зачисленные на отдельный текущий счет в банке или на отдельный счет в органе, осуществляющем казначейское обслуживание бюджетных средств, могут быть использованы страхователем исключительно на предоставление материального обеспечения и социальных услуг застрахованным лицам;

страховые средства, зачисленные на отдельный счет, не могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, на взыскание на основании исполнительных и других документов, по которым осуществляется взыскание в соответствии с законом;

финансовая помощь в связи с беременностью и родами выплачивается сразу за весь период декретного отпуска в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный на предприятии для выплаты зарплаты.

Справка Finance.ua:

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.

Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.

Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.