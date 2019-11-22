0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Как начисляются и выплачиваются декретные - разъяснение Гоструда

Как начисляются и выплачиваются декретные - разъяснение Гоструда

В случае непроведения работодателем выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, работник имеет право обратиться в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Гоструда в Черкасской области.

“В случае непроведения работодателем Вам выплаты помощи по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на основании ст.ст. 55, 124 Конституции Украины, ст.ст. 232, 238 Кодекса законов о труде Украины, ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» Вы имеете право обратиться непосредственно в суд, подав соответствующее заявление в порядке Гражданского процессуального кодекса Украины»”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В каких случаях имеют право сократить женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком

Как происходит назначение помощи по беременности и родам:

  • назначение помощи производится на основании листа нетрудоспособности, выданного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины от 13.11.2001 г. № 455;
  • выплата пособия осуществляется по месту работы в размере 100% от средней заработной платы и предоставляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам.

Рассмотрение документов:

  • документы для назначения пособия по беременности и родам комиссией по социальному страхованию рассматриваются не позднее 10 дней со дня их подачи;
  • после этого выносится решение о назначении средств или отказе в их предоставлении;
  • о принятом решении заявитель информируется не позднее пяти дней после его вынесения.

Порядок финансирования:

  • финансирование страхователей для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам осуществляется рабочими органами Фонда в порядке, установленном правлением Фонда;
  • основанием для финансирования страхователей рабочими органами Фонда является оформленное по установленному образцу заявление-расчет, которое содержит информацию о начисленных застрахованным лицам суммах материального обеспечения по их видам;
  • рабочие органы Фонда осуществляют финансирование страхователей в течение десяти рабочих дней после поступления заявления;
  • страхователь открывает отдельный текущий счет для зачисления страховых средств в банках в порядке, установленном Национальным банком Украины;
  • средства Фонда, поступающие на указанный счет, учитываются на отдельном субсчете;
  • страховые средства, зачисленные на отдельный текущий счет в банке или на отдельный счет в органе, осуществляющем казначейское обслуживание бюджетных средств, могут быть использованы страхователем исключительно на предоставление материального обеспечения и социальных услуг застрахованным лицам;
  • страховые средства, зачисленные на отдельный счет, не могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, на взыскание на основании исполнительных и других документов, по которым осуществляется взыскание в соответствии с законом;
  • финансовая помощь в связи с беременностью и родами выплачивается сразу за весь период декретного отпуска в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный на предприятии для выплаты зарплаты.

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.
  • Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Получить деньги онлайн

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.