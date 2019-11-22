В "Альфа-Банке" обнародовали результаты слияния с "Укрсоцбанком"

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После объединения с “Укрсоцбанком” чистые активы “Альфа-Банка” по итогам октября увеличились до 71,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что вследствие объединения балансов чистые активы банка за октябрь выросли на 9%, а с начала года – на 19%. Денежные средства и банковские металлы увеличились в 2,5 раза (на 1,2 млрд грн) до уровня 2 млрд грн, а средства, размещенные в Национальном банке, выросли на 20% до 3,3 млрд грн.
Объем портфеля ценных бумаг по состоянию на 1 ноября 2019 составил 10,5 млрд грн. В октябре 2019 года объем портфеля вырос на 26% или на 2,1 млрд грн.
Кредитный портфель “Альфа-Банка” увеличился на 20% – до уровня 40 млрд грн.
Привлеченные средства в результате объединения балансов увеличились на 7% до 63 млрд грн: привлеченные средства юридических лиц увеличились на 11% до 24 млрд грн, физических лиц – на 7% до 34,7 млрд грн.
Также сообщается, что чистая прибыль “Альфа-Банка” за октябрь составила 196 млн грн, а с начала 2019 года – 1,7 млрд грн.
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