Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы

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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, направив на них 35,2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в FACEBOOK.
“Пенсионным фондом завершено финансирование пенсий за ноябрь”, – говорится в сообщении.
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Как отмечается, на пенсионные выплаты направлено 35,2 млрд гривен.
Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года на уровне 9322 грн 61 коп.
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