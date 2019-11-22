Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за ноябрь, направив на них 35,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на странице в FACEBOOK.

“Пенсионным фондом завершено финансирование пенсий за ноябрь”, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, на пенсионные выплаты направлено 35,2 млрд гривен.

Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2019 года на уровне 9322 грн 61 коп.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря в Украине минимальная пенсия в Украине вырастет на 74 грн.

19 ноября заработала система, которая позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд Украины со стороны Министерства юстиции Украины о факте смерти гражданина.