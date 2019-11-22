0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Компания Новинского покупает за 40 миллионов долларов концерн "Укрнафтинвест"

Компания Новинского покупает за 40 миллионов долларов концерн "Укрнафтинвест"

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине предварительно договорилась о покупке концерна “Укрнафтинвест”, который имеет лицензии на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

В сообщении компании на Лондонской фондовой бирже говорится, что Regal Petroleum plc. намерена купить 100% акций “Укрнафтинвеста” за 40 млн долларов.

Также отмечается, что компания уже подписала меморандум о взаимопонимании с Лидией Черныш и Bolaso ​​Investments Limited, каждый из которых владеет 50% акций концерна.

“Укрнафтинвест” владеет лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей в Одесской области.

Мажоритарным акционером Regal Petroleum является кипрская компания Pelidona Services Limited из группы “Смарт-холдинг” Вадима Новинского. Она владеет 82,65% акций. Еще 6,95% акций принадлежат американской инвесткомпании Pope Asset Management.

Чистая прибыль Regal Petroleum за 2018 год составил 54 млн долларов. “Укрнафтинвест” закончил прошлый год с убытками в 700 тысяч долларов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.