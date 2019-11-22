Компания Новинского покупает за 40 миллионов долларов концерн "Укрнафтинвест"

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Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине предварительно договорилась о покупке концерна “Укрнафтинвест”, который имеет лицензии на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.
В сообщении компании на Лондонской фондовой бирже говорится, что Regal Petroleum plc. намерена купить 100% акций “Укрнафтинвеста” за 40 млн долларов.
Также отмечается, что компания уже подписала меморандум о взаимопонимании с Лидией Черныш и Bolaso Investments Limited, каждый из которых владеет 50% акций концерна.
“Укрнафтинвест” владеет лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей в Одесской области.
Мажоритарным акционером Regal Petroleum является кипрская компания Pelidona Services Limited из группы “Смарт-холдинг” Вадима Новинского. Она владеет 82,65% акций. Еще 6,95% акций принадлежат американской инвесткомпании Pope Asset Management.
Чистая прибыль Regal Petroleum за 2018 год составил 54 млн долларов. “Укрнафтинвест” закончил прошлый год с убытками в 700 тысяч долларов.
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