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Госдолг Украины сократился на миллиард долларов за счет укрепления гривны (инфографика)

Госдолг Украины сократился на миллиард долларов за счет укрепления гривны (инфографика)

В октябре 2019 года было зафиксировано уменьшение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины, номинированного как в национальной так и в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из-за небольшой девальвации гривны, фактическое состояние государственного долга выглядит следующим образом:

  • сумма в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на $1,13 млрд – до $81,83 млрд;
  • сумма в эквиваленте в национальной валюте выросла на 2,37%, или 47,4 млрд грн – до 2 045,4 млрд грн.

С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте, уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн. При этом из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.

В октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд грн, по обслуживанию – 7,1 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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