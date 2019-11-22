Audi сократит тысячи рабочих мест

Audi планирует сократить тысячи рабочих мест, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Это нужно в целях снижения расходов при переходе на выпуск электромобилей.

Профсоюзы выступают против увольнений. Сейчас руководство Audi и профсоюзы ведут переговоры. Соглашение, по данным немецких СМИ, может быть достигнуто на следующей неделе.

Если Audi сумеет «надавить» на профсоюзы, то работу в Германии потеряют от 4 000 до 5 000 человек. Количество уволенных будет зависеть от того, о чем договорятся «переговорщики». Кстати, со стороны Audi переговоры возглавляет Брэм Шот, который является временно исполняющим обязанности главы этой компании.

У этого автопроизводителя на заводах в Германии работает сейчас 61 000 человек. Профсоюзы хотят, чтобы рабочих не увольняли, а переучивали на новые специальности, которые будут нужны при выпуске электромобилей. Audi хочет просто уволить (в том числе досрочная пенсия) несколько тысяч человек, чтобы сократить выпуск автомобилей на двух своих немецких заводах до 100 тыс. экземпляров в год на каждом.