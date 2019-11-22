Как получить бесплатный доступ в Lounge, если вы уже в аэропорту?

Встречайте уникальную точку выдачи в аэропорту Борисполь.

Только в ней получения элитной карты Рlatinum быстрее, чем пройти паспортный контроль!

А преимущества карт – Fast Line и Lounge Key, позволит не стоять в очереди на регистрацию и с комфортом ожидать свой рейс.

Получить карту можно, внимание! – даже по загранпаспорту.

Это тупо, космос!

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P.S. Точка выдачи находится на выходе из Duty Free около 6 го гейта