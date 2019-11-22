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Всемирный банк отреагировал на подписание закона о незаконном обогащении

Всемирный банк отреагировал на подписание закона о незаконном обогащении

Всемирный банк приветствовал подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским закона о незаконном обогащении.

Об этом сказано в сообщении Всемирного банка в Facebook.

“Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами.

Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников”.

Детали: Во Всемирном банке отметили, что гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые “чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины”.

25 ноября Владимир Зеленский подписал законопроект № 1031, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

По материалам Економічна Правда
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